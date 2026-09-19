Simav Sayıdere'deki çöplük yangın riski oluşturuyor, temizlik bekliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yıllardır çöplük olarak kullanılan Sayıdere bölgesinde biriken atıkların geniş bir alana yayılması, çevre kirliliği ve yangın riskini yeniden gündeme getirirken, bu bölgesinin yeniden doğaya kazandırılması isteniyor.

Simav'da Sayıdere Çöplüğü olarak bilinen bölgede plastik, cam ve şişe atıklarının yanı sıra inşaat ve moloz atıkları, tekstil ürünleri ve çok sayıda farklı atık birikiyor. Yıllar içerisinde bölgede biriken çöplerin yalnızca belirli bir noktada kalmayarak çevreye ve bölgenin üst kesimlerine doğru yayıldığı, atıkların oluşturduğu görüntünün yanı sıra bölgede oluşan ağır koku da çevrede bulunanların dikkatini çekiyor.

Bölgenin mevcut durumunun Simav'ın doğal yapısıyla uyuşmadığını belirten vatandaş Nurgül Karadağ, Sayıdere'deki çöplüğün temizlenmesi için daha önce ilgili kurumlara hem yazılı hem de sözlü olarak başvurularda bulunduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında bölgede zaman zaman dumanların yükseldiğini gördüğünü ifade eden Karadağ, çöplükte farklı türde atıkların bir arada bulunmasının muhtemel bir yangında riskin büyümesine neden olabileceğini dile getirdi. Karadağ, "Eğer burada bir yangın çıkarsa yangının ne kadar büyüyeceğini ve nerelere kadar ulaşacağını kestirmek mümkün değil" dedi.

"Gün geçtikçe çöpler yukarıya doğru ilerlemeye başladı"

Çöplerin yıllar içerisinde bölgenin üst kesimlerine doğru ilerlediğini anlatan Karadağ, geçmiş yıllarla bugünkü durum arasında ciddi fark bulunduğunu söyledi. Karadağ, "İlk yıllarda çöpler bu dağın yukarısına kadar çıkmıyordu. Ancak gün geçtikçe çöpler yukarıya doğru ilerlemeye başladı. Neredeyse ikinci dağa geçecek duruma geldik" diye konuştu.

Bölgede yalnızca evsel nitelikte çöplerin bulunmadığına dikkat çeken Karadağ, inşaat ve moloz atıkları ile çeşitli malzemelerin de alana bırakıldığını belirterek, atıkların kontrolsüz şekilde yayılmasının hem çevre hem de yangın açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Sayıdere'nin yıllardır çöplük olarak kullanılmasının bölgenin doğal görünümünü de olumsuz etkilediğini belirten Karadağ, alanın temizlenerek yeniden doğaya kazandırılması gerektiğini söyledi. Çöplüğün mevcut kullanımının sonlandırılmasını isteyen Karadağ, Sayıdere'nin temizlenerek eski doğal görünümüne kavuşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı