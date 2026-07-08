Haberler

Silifke'de yanan 6 bin 115 hektar alanda umut filizleniyor

Silifke'de yanan 6 bin 115 hektar alanda umut filizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 2025'teki orman yangınlarında zarar gören 6 bin 115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucu dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2025 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6 bin 115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşme ile yeni ormanlar yeşermeye başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Kırtıl ve Çadırlı mevkilerinde geçen yıl çıkan orman yangınlarında toplam 6 bin 115 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınların ardından başlatılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında sahalarda yeniden ağaçlandırma ve doğal gençleştirme faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalar sonucunda yeşeren genç fidanların, geleceğin güçlü ormanlarının ve 'Yeşil Vatan'ın en önemli teminatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, toprağın sabırla büyüttüğü her filizin geleceğe bırakılan bir emanet olduğuna dikkat çekilerek, "Biz de o emaneti korumak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rehabilitasyon çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı

ABD ve İsrail saldırılarında ölen Hamaney için Necef'te veda töreni
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu