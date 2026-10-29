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Silifke'de 2 gündür süren yağış dereleri taşırdı, Yeşilovacık'ta yol trafiğe kapandı

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Silifke'de 2 gündür süren yağış dereleri taşırdı, Yeşilovacık'ta yol trafiğe kapandı Haber Videosunu İzle
Silifke'de 2 gündür süren yağış dereleri taşırdı, Yeşilovacık'ta yol trafiğe kapandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış derelerin taşmasına neden oldu. Yeşilovacık Mahallesi'nde yol trafiğe kapanırken bazı sitelerin bahçeleri, evlerin birinci katları ve depoları su bastı; Işıklı Mahallesi'nde kayalar ulaşımı güçleştirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli yağışla gelen sel suları dereleri coşturdu. Bazı sitelerin bahçeleri suyla dolarken, depolarını da su bastı.

Silifke ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağış, bugün de sabaha kadar devam ederek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, Yeşilovacık Mahallesi'nde derenin taşması sonucu mahalle içerisindeki yol trafiğe kapandı, bazı sitelerin bahçelerini ve evlerin birinci katları ile depoları su bastı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, Işıklı Mahallesi'nde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Dağlık alandan kopan küçük kayalar yola savrulurken, mahalle içindeki yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Bölgede yağışın devam etmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Öte yandan gece boyunca ilgili ekiplerin taşkınların etkili olduğu bölgede çalışma yaptığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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