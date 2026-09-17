Şile’de hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu ortalığı birbirine kattı

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Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu trafikte kaosa neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine teslim edildi.

Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa yol açtı. Yoldan geçen araçların arasında koşan deve kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak devekuşunu yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede yakalanan deve kuşu, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı