Siirt'te zorlu arazide aşılama çalışması

Siirt'te sağlık ekipleri, ulaşımı güç bölgelerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Sarp arazileri aşarak köy ve mezralara ulaşan ekipler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlara yerinde hizmet veriyor.

Zorlu doğa şartlarına rağmen yürütülen çalışmalarda, vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti. Görüntülerde yer alan samimi anlar, sağlık çalışanlarının özverisini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, aşıların zamanında yapılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı