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Siirt'te yılanlar görüntülendi

Siirt'te yılanlar görüntülendi
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Siirt'in Baykan ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında birbirine dolanan iki yılanı cep telefonuyla görüntüledi.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü yılanları görüntüledi.

Baykan ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketleri fark etti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yılanın bir süre boyunca birbirleri etrafında hareket ettiği yer aldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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