Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden sebze fidesi başvurusu uyarısı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında dağıtılacak sebze fideleri için başvuruların 1-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, başvuru yapacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmaları, kendilerine ait veya kiralık araziye sahip olmaları ve desteklenecek arazinin 1 ile 5 dekar arasında olması gerektiği belirtildi. Proje kapsamında domates, dolmalık biber ve patlıcan fideleri üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Başvurular, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak. Yetkililer, üreticilerin belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerektiğini vurguladı. - SİİRT

