Siirt'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Siirt'te etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte merkezi etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde sel baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Olumsuz hava şartlarının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü. Heyelan ve karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açarak vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağladı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı