Siirt'te el freni çekilmeyen kamyonet uçuruma yuvarlandı

Siirt'in Baykan ilçesinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen kamyonet şarampole yuvarlandı.

Olay, ilçeye bağlı Adakale Topraklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, küçükbaş hayvan alımı için bölgeye geldi. Aracını park ettikten sonra köylülerle görüşmeye başlayan vatandaşın kamyoneti, el freni çekilmediği için hareket ederek uçurumdan yuvarlandı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

