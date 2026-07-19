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Tekirdağ sahili sıcak havada sessizliğe büründü: Sahilin yeni sahipleri kediler oldu

Tekirdağ sahili sıcak havada sessizliğe büründü: Sahilin yeni sahipleri kediler oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle Alkaya sahili boş kaldı, kediler sahilin dikkat çeken sakinleri haline geldi. Uzmanlar vatandaşları sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini sürdüren sıcak hava, yaz aylarında yoğunluk yaşanan Alkaya sahilini ve sahil bandını sessizliğe bürüdü. Günün en sıcak saatlerinde vatandaşların büyük bölümünün evlerinde ya da kapalı alanlarda kalmayı tercih etmesiyle sahil boş kalırken, gölgelik alanlarda dinlenen ve yürüyüş yollarında dolaşan kediler sahilin en dikkat çeken sakinleri oldu.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı 32 dereceye yaklaşırken, hissedilen sıcaklık ise daha yüksek seviyelerde ölçüldü. Nem oranının da etkisiyle bunaltıcı hale gelen hava nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'nde hafta sonlarında ve yaz akşamlarında oluşan kalabalıktan eser kalmadı.

İnsan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte sahilde yaşayan kediler ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kimi ağaç gölgelerinde uyuyan, kimi yürüyüş yollarında dolaşan, kimi ise bankların altında serinlemeye çalışan kediler, objektiflere renkli görüntüler yansıttı. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kediler, sessizliğe bürünen sahilin adeta doğal bekçileri gibi görüntü verdi.

Sahil boyunca esen hafif rüzgara rağmen yüksek sıcaklık nedeniyle asfalt ve yürüyüş yollarında oluşan sıcaklık hissedilir seviyelere ulaştı. Görevli ekipler ile işletmeler de sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla belirli noktalarda bırakılan su kaplarını kontrol ederken, bazı vatandaşların da kedilere su ve mama bıraktığı görüldü.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten korunmaları gerektiğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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