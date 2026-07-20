İstanbul'da sıcak hava sahillere akın ettirdi: Caddebostan'da deniz keyfi dronla görüntülendi

İstanbul'da yüksek hava sıcaklıklarından dolayı vatandaşlar sahillere akın etti. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği kentte serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte İstanbullular sahil kenarlarında serinlemeye çalıştı. Kentte termometreler 32 dereceyi ve nem oranı ise yüzde 40'ı gösterirken, sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar çimenlerin üzerinde dinlenip yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih ederken, birçok kişi ise serinlemek için kendini serin sulara bıraktı. Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunluk ve denizde serinleyen insanların renkli görüntüleri dron ile kaydedildi.

"2 senedir burada harika bir su var"

Serinlemek için denize giren vatandaşlardan Gürol Ercan "Caddebostan'ın en güzel yerindeyiz şu an. Bu bölgenin en temiz yeri diyebiliriz, içerideki kumlu kısım biraz kirli oluyor ama 2 senedir buraya geliyorum, burası çok güzel. Tavla turnuvaları yapıyoruz, ortam güzel, arkadaşlarımız da güzel; 2 senedir zaten burada harika bir su var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı