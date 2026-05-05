Sel köprüleri tıkadı, ekipler sahada
Tunceli'de yoğun yağışlar nedeniyle tıkanan köprü ve menfezlerde ulaşım, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden sağlandı.
Tunceli'de yoğun yağışlar nedeniyle tıkanan köprü ve menfezlerde ulaşım, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden sağlandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yeşilyazı Burnak Köyü'nde etkili olan yoğun yağışlar, köprü ve menfezlerde tıkanmalara yol açtı. Sel sularının taşıdığı malzeme nedeniyle su akışı durma noktasına gelirken, ulaşımda aksama riski oluştu. Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edilerek tıkanan köprüde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda biriken malzeme kaldırıldı, suyun yeniden sağlıklı şekilde akması sağlandı.
Yetkililer, benzer olumsuzlukların önüne geçmek için sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve köy yollarında ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin artırıldığını belirtti. - TUNCELİ