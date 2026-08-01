Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar

Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki anı defterine şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından yazılan yazılar, görenleri duygulandırıyor.

1921 yılında Milli Mücadele döneminde kurulan, Türkiye'nin en eski ve en çok hava şehidinin olduğu yer olarak bilinen Eskişehir Hava Şehitliği, Tepebaşı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunuyor. Şehitliğin kent merkezinde olması dolayısıyla birçok Eskişehirli bu bölgeden geçerken kabir ziyareti yapmayı ihmal etmiyor. Şehitlerin ruhları için dualar eden şehit yakınları ve vatandaşların bazıları, içeride bulunan anı defterine yazılar yazıyor. Defterde yer alan yazılar, duygusal yönleri ile dikkat çekiyor.

"Seni rüyamda bile göremiyorum"

Bir şehit yakını tarafından deftere yazılan yazıda, "Ercan Yavrum biz geldik seni rüyamda bile göremiyorum. Selamlar, seni çok çok özledim" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun"

Vatandaş tarafından yazılan bir yazı ise, "Rabbim, 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' diyor. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Peygamber efendimize komşu eylesin, bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Bu vatan sizler sayenizde ayaktadır. Çanakkaleden, Trablusgarp, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi ve bir çok cephede savaşan askerlerimiz yiğitlerimiz sayesinde rahatça uyuyup geziyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. Vatan size minnettardır" sözleri ile göze çarptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı