Sazlı'da leylekler yeni yuvasına kavuştu

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ne gelen leyleklere ekipler tarafından yeni yuva yapıldı.

Söke'ye bağlı Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) ziyaret etti. Köylerinde bulunan bir çift leyleğe ek olarak, bu yıl iki yeni leyleğin daha geldiğini; beton direğin üzerine yuva yapmaya çalıştıklarını, ancak çalı-çırpıyı bir türlü tutturamadıkları için yuva yapmayı başaramadıklarını söyledi.

Muhtarla birlikte leyleklerin yuva yapmak istediği direkte inceleme yapıldı. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Söke Şefliği'ne bilgi verildi. Söke ADM Elektrik Dağıtım Müdürü Muhammet Hırlak ile görüşülerek, direğe monte edilmek üzere bir platform talebinde bulunuldu.

Köydeki kadınlarla birlikte toplanan çalı-çırpılarla bir yuva hazırlandı. ADM görevlileri platformu direğe monte ettikten sonra, hazırlanan yuva platformun üzerine yerleştirildi ve sabitlendi. Bir süre sonra leylekler gelerek yuvaya kavuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, "Belki küçük bir dokunuştu ama bir yaşamın başlangıcına vesile oldu. Çocuklar her gün onları görmek için koşuyor, gagalarının takırtısı köyde yeniden hayatın sesi oluyor. Şimdi herkes aynı heyecanı paylaşıyor. O yuvadan çıkacak yavruları bekliyor. Yaşlılar, 40-50 yıl önce Sazlı'ya çok sayıda leylek geldiğini, her yerde yuva bulunduğunu anlattılar. Bunun nedeninin köyün altındaki sulak alanlar olduğunu, leyleklerin yiyecek sıkıntısı çekmediğini ifade ettiler. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte leylek sayısında da artış olduğunu belirttiler. Sazlı'da bugün leyleklerin çoğalması, doğanın hala bize bir şans verdiğini gösteriyor. Ama şunu da gösteriyor; sulak alanları korumazsak, yaşam alanlarını yok edersek leylekler sessizce gider" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı