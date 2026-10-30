Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıkamış'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi beyazladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi beyazladı Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi beyazladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış'ta gün boyu etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü. Kayak merkezinin zirvesinde kısa süre etkili olan kar yağışı, hava şartlarının değişmesiyle yeniden yağmura döndü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakırken, kayak merkezi kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

Sarıkamış'ta gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kar olarak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar yağışı başladı.

Kısa süreli etkili olan kar yağışı, kayak merkezinin yüksek noktalarında kış manzaralarını beraberinde getirdi. Bir süre devam eden kar, hava şartlarının değişmesiyle yeniden yağmura dönüştü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta yüksek kesimlere düşen kar, yaklaşan kış sezonunu da hatırlattı. Sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinin zirvesinde görülen kar yağışı, bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını gösterdi. İlçede yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi
Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı

Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Neden mi milyonlar ona hayran! Yanıtı bu görüntüde
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç