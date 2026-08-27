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Sarıçay Barajı'nda yüzde 92 dolgu tamamlandı

Sarıçay Barajı'nda yüzde 92 dolgu tamamlandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde inşası süren Sarıçay Barajı'nda gövde dolgusu yüzde 92 oranında tamamlandı. Baraj tamamlandığında Kuşadası ve Söke başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme suyu sağlanacak ve yaklaşık 303 bin kişinin su ihtiyacı karşılanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden ve gövde dolgusu yüzde 92 oranında tamamlanan Sarıçay Barajı'nda, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin su ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir yatırım olan projede baraj gövdesindeki dolgu çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahalleleri'nin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde, Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yapılıyor. Temelden 125 metre yüksekliğe sahip olacak Sarıçay Barajı'nın toplam 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor. Sarıçay Barajı'nın gövdesinde toplam 1 milyon 632 bin metreküplük dolgu yapılması planlanırken, çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1 milyon 505 bin metreküp dolgu tamamlandı. Gövde dolgusunun yüzde 92'sinin tamamlanmasıyla birlikte projede önemli bir aşama daha geride bırakılırken, baraj inşaatındaki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasıyla başta Kuşadası ve Söke ilçeleri olmak üzere Kuşadası'nın önemli turizm merkezlerinden olan Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje ile birlikte bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı kesintisiz karşılanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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