Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev değişimi

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü görevini tamamlayarak Kırklareli'nin Vize ilçesine İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Yılmaz'dan boşalan görevi vekaleten Veteriner Hekim Selçuk Çekici yürütecek.

2020 yılından bu yana Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten Seyide Yılmaz, Kırklareli'nin Vize ilçesine İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Görev süresince Saray'da tarım sektörüne yönelik çalışmalar ve projeler yürüttüğünü belirten Yılmaz, yayımladığı veda mesajıyla Saray'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yılmaz mesajında, 2020 yılından bu yana Saray'da görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını, mesai mefhumu gözetmeksizin ülke tarımına ve özellikle Saray'a katkı sunmak için elinden gelenin fazlasını vermeye gayret ettiğini ifade etti.

Görevi vekaleten Selçuk Çekici yürütecek

Seyide Yılmaz'ın Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanmasının ardından Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine vekaleten Veteriner Hekim Selçuk Çekici getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı