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Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Valilik, Su Baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Şanlıurfa'da son günlerde beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağı yönündeki tahminlerin ardından Şanlıurfa Valiliği de vatandaşlara yönelik yeni bir meteorolojik uyarı yayımlamıştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte Su Baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, özellikle ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Şanlıurfa'da sağanak yağışın etkisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı