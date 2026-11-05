Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde yağışın ardından çifte gökkuşağı oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde yağışın ardından çifte gökkuşağı oluştu Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde yağışın ardından çifte gökkuşağı oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde hafif yağışın ardından açan güneşle gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu. Yağışın yeniden başlamasıyla kısa sürede kaybolan gökkuşağı, kentte erken saatte dışarıda olanların cep telefonuyla çektiği fotoğraflarda kaldı.

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, adeta görsel bir şölen sundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan şehri Şanlıurfa, güne güzel bir manzara ile başladı. Sabah saatlerinde etkili olan hafif yağış geçişlerinin ardından aniden yüzünü gösteren güneş, gökyüzünde biri tam belirgin olmak üzere çifte gökkuşağı oluşmasına neden oldu.

Kent semalarında renk cümbüşü

Şehrin simge noktalarından yükselen ve gökyüzünü bir kuşak gibi saran rengarenk manzara, güne erken başlayan Şanlıurfalılara büyük bir sürpriz yaşattı. Gökkuşağının tarihi siluetle birleşmesi kente ayrı bir estetik kattı. Gökkuşağı, yağışın yeniden başlamasıyla birlikte gözden kaybolurken, geriye vatandaşların cep telefonuyla çektiği rengarenk kareler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahreden olay! Bavuldan düşen tabanca 12 yaşındaki Melek'i canından etti

Evdeki bavuldan ölüm çıktı! Küçük Melek'in kahreden kaderi
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu

Atılan manşetler olay! Koca ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! 'Varıp da geri dönmeyeceğiz'

CHP’ye dönecekler mi? Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu