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Şanlıurfa'da Dolu ve Yağmur Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Dolu ve Yağmur Etkili Oldu
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Şanlıurfa merkez ve kırsalında öğle saatlerinde başlayan dolu ve yağmur yağışı, kentin farklı noktalarında etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintilerine neden olurken, vatandaşlara serinlik yaşattı. Sağanağın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi.

Şanlıurfa merkez ve kırsalında dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan dolu ve yağmur yağışı, kentin farklı noktalarında etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte etkili olan yağmur, vatandaşlara kısa süreli serinlik yaşattı. Sağanağın ardından bulutlar dağılarak güneş yeniden yüzünü gösterdi.

Eylül ayında etkili olan kısa süreli sağanak, kentte renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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