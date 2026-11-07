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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı

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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı Haber Videosunu İzle
Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelindeki soğuk hava dalgasıyla düşen sıcaklıkların ardından bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Ladik Akdağ'da başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış mevsiminin habercisi olan kar yağışı, Akdağ'da güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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