Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelindeki soğuk hava dalgasıyla düşen sıcaklıkların ardından bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde sıcaklıklar düştü. Ladik Akdağ'da başlayan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kış mevsiminin habercisi olan kar yağışı, Akdağ'da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı