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Samsun'un Doğu İlçeleri İçin Sarı Kodlu Yağış Uyarısı

Samsun'un Doğu İlçeleri İçin Sarı Kodlu Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un merkez ve doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sarı kodlu uyarıda sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğu ilçeleri için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Samsun'un bazı ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah ilk saatlerden itibaren Samsun merkez ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler konusunda vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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