Samsun, Türkiye'nin en çok yağış alan 3. şehri oldu

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun, Türkiye'de son 24 saatte en çok yağış alan 3. il oldu.

MGM'nin ölçtüğü toplam yağış verilerine göre son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış alan şehir, metrekareye 53,5 kilo yağışın düştüğü Manisa olurken, onu metrekareye 34,5 kilo yağışın düştüğü Balıkesir takip etti. Samsun ise metrekareye aldığı 33,1 kiloluk yağış ile en çok yağış alan iller arasında 3. sırayı aldı. Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'ne metrekareye 33,1 kilo yağış düştü. Samsun'u Amasya, Ordu ve Uşak takip etti.

Hava tahmin uzmanları, Samsun'da yağışların hafta ortasına kadar belirli aralıklarla devam edeceğini tahmin ediyor. - SAMSUN

