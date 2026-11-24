Samsun Kavak'ta kar yağışı Doruk ve Toptepe'de yolları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı, Doruk ve Toptepe mevkilerinde yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Bölgede ağaç dallarına tutunan kar, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluşturdu.
Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Kavak ilçesinin Doruk ve Toptepe mevkilerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yollar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle ağaçların dallarına tutunan kar, bölgede kış manzaraları oluşturdu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, doğanın görünümünü değiştirirken bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı