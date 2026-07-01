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Samsun'da hava sıcaklığı arttı, vatandaşlar denize akın etti

Samsun'da hava sıcaklığı arttı, vatandaşlar denize akın etti
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla Samsun'un Atakum sahili dolup taştı. Vatandaşlar ve çevre illerden gelenler denize girerek serinledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Samsun'un Atakum sahili dolup taştı. Serinlemek isteyen vatandaşlar denize akın etti.

Samsun'da etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları sahillere yönlendirdi. Serinlemek isteyen vatandaşlar özellikle Atakum sahilinde denize girerken, kumsal ve sahil bandı da insanlarla doldu. Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda kişi de Atakum sahilini tercih etti. Kimi vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken, kimileri sahilde yürüyüş yapıp deniz manzarası eşliğinde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar denize girmenin sıcak havada büyük rahatlık sağladığını ifade etti, bazıları ise rüzgarlı havalarda denize girme konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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