Haberler

Samsun’da kaçak balıkçılığa geçit yok: Dron destekli denetim

Samsun’da kaçak balıkçılığa geçit yok: Dron destekli denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Terme ilçesinde denizel biyoçeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını korumaya yönelik yürütülen ortak denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla dron destekli saha taraması gerçekleştirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde denizel biyoçeşitliliği ve su ürünleri kaynaklarını korumaya yönelik yürütülen ortak denetimlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla dron destekli saha taraması gerçekleştirdi.

İncelemeler sonucunda sahipsiz olduğu belirlenen 5 adet trol kapısına el konulurken, yetkililer denizlerin ve su altı ekosisteminin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Denizlerdeki mücadelenin yanı sıra karada ve iç sularda da bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi ve Sivaslılar Mahallesi sınırlarında amatör balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tatlısu kefali avlayan amatör balıkçılarla bir araya gelen ekipler, mevzuat ve avlanma kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekipler, temel amacın cezai işlem uygulamak değil, bilinçli avcılığı teşvik ederek doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Denetimlerde doğal yaşamın korunması için tüm vatandaşlar kurallara uymaya ve doğaya sahip çıkmaya davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Gece yarısı çok sayıda atama
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor
Haluk Levent'in skandalları bitmiyor: Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar

Skandalları bitmiyor! Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar
İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi

Restoranlarda yeni tuzak! Adisyona bakınca gözlerine inanamadılar