Samsun'da eylülde yağışlı gün sayısı 20-25 oldu, kent son 66 yılın zirvesine ulaştı

25 gün oldu. Samsun'a eylül ayının tamamına yakınını yağışlı geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), eylül ayı yağış miktarlarını ve sürelerini paylaştı. Verilere göre Samsun'da uzun yıllar ortalaması 9,6 olan yağışlı gün sayısı, bu yıl eylül ayında 20-25 gün olarak açıklandı. Eylül ayında Samsun, bazı günlerde Türkiye genelinde en çok yağış alan il unvanının da sahibi oldu.

MGM tarafından ayrıca alansal yağışların normalleriyle karşılaştırılmasına da yer verildi. Buna göre Samsun, yaz mevsiminde, normallerine göre yüzde 60 daha fazla yağış aldı.

Ayrıca 2026 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre su yılı yağışları, 12 aylık dönemde Artvin ve Tekirdağ'da normallerinin altında, Bursa, Edirne, Kastamonu ve Rize'de normalleri civarında, diğer illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti. Verilere göre Samsun, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı