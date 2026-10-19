Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da eylülde yağışlı gün sayısı 20-25 oldu, kent son 66 yılın zirvesine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da eylülde yağışlı gün sayısı 20-25 oldu, kent son 66 yılın zirvesine ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da eylülde yağışlı gün sayısı 20-25 oldu; kent son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Samsun, yaz mevsiminde normallerine göre yüzde 60 daha fazla yağış aldı.

25 gün oldu. Samsun'a eylül ayının tamamına yakınını yağışlı geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), eylül ayı yağış miktarlarını ve sürelerini paylaştı. Verilere göre Samsun'da uzun yıllar ortalaması 9,6 olan yağışlı gün sayısı, bu yıl eylül ayında 20-25 gün olarak açıklandı. Eylül ayında Samsun, bazı günlerde Türkiye genelinde en çok yağış alan il unvanının da sahibi oldu.

MGM tarafından ayrıca alansal yağışların normalleriyle karşılaştırılmasına da yer verildi. Buna göre Samsun, yaz mevsiminde, normallerine göre yüzde 60 daha fazla yağış aldı.

Ayrıca 2026 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre su yılı yağışları, 12 aylık dönemde Artvin ve Tekirdağ'da normallerinin altında, Bursa, Edirne, Kastamonu ve Rize'de normalleri civarında, diğer illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti. Verilere göre Samsun, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şenol Güneş'ten A Milli Takım sorusuna cevap

Milli Takım hocası için ''Kesinlikle o olsun'' diyerek öneride bulundu
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Bu manzarayı gören Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti!
Selde aracı hasar görenler dikkat! Kaskosu olmayanlar da para alabilir

Sel mağdurları bunu bilmiyor! Kasko olmasa bile tazminat kapısı açık
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

Kendisinden 22 yaş büyük adamla buluşmanın bedeli ağır oldu
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!