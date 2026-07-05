Samsun'da dalga ve rüzgar alarmı: 'Denize girmeyin' çağrısı
Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye, rüzgar hızının ise 15-25 deniz miline ulaşması bekleniyor.
SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda, Samsun genelinde denizde dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metreye yaklaşacağı, rüzgar hızının ise 15-25 deniz mili arasında olmasının beklendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartlarının boğulma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri gerektiği önemle duyuruldu. - SAMSUN