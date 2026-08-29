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Pala Remzi: Samsun'un Bıyıklı Sokak Kedisi

Pala Remzi: Samsun'un Bıyıklı Sokak Kedisi
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Samsun'da pala bıyığa benzeyen siyah tüyleriyle dikkat çeken 'Pala Remzi' adlı sokak kedisi, vatandaşların ve esnafın ilgi odağı oldu. Ürkek yapısıyla fotoğraf çektirmeye pek yanaşmayan kedi, bölgeye gelenlerin cep telefonlarına poz vermekten kaçınıyor.

Samsun'da yüzündeki siyah tüylerin pala bıyığı andırması nedeniyle "Pala Remzi" adı verilen sokak kedisi, sıra dışı görünümüyle vatandaşların ilgi odağı oluyor.

İlkadım ilçesinde Saathane çevresinde yaşayan siyah-beyaz renkli sokak kedisi, özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleriyle diğer kedilerden ayrılıyor. Pala bıyığı andıran görüntüsü nedeniyle çevredeki esnaf tarafından "Pala Remzi" adı verilen kedi, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kediyi gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğrafını çekmeye çalışırken, ürkek yapısı nedeniyle insanlardan kaçan "Pala Remzi" objektiflere poz vermekte pek istekli davranmıyor. Buna rağmen farklı görünümü, kediyi görmek isteyenlerin bölgeye gelmesine neden oluyor.

"Bir yerde iki Pala Remzi olmaz"

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Karatay, kendi bıyıklarıyla kedinin bıyıklarını yarıştırdığını belirterek, "Bıyıklı kedinin herkes fotoğrafını çekiyor. Harika bir görünüme sahip. Ben de bazen takılıyorum, 'Ya sen bıyığını bırak ya da ben. İkimiz de Pala Remzi olamayız' diyorum. Şu anda onun bıyığı benim bıyığımı geçmiş vaziyette. Çok ilgi çeken bir kedi. Ben ve esnaf arkadaşlar kediyi besliyoruz. Her sene yavruluyor. Bu seneki yavrularının bıyıkları yok. Kediyi çok sevdiğimiz için adına 'Pala Remzi' diyoruz" dedi.

Çevredeki esnafın da yakından ilgilendiği "Pala Remzi", zaman zaman bölgeye gelen vatandaşların fotoğraf çekme çabalarının da başrolünü üstleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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