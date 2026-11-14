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Samsun'da binlerce sığırcık, Türk bayrağı ve valilik üzerinde görsel şölen oluşturdu

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Samsun'da binlerce sığırcık, Türk bayrağı ve valilik üzerinde görsel şölen oluşturdu
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Samsun semalarında toplu halde hareket eden binlerce sığırcık, zaman zaman yön değiştirerek gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Kuş sürüsünün Türk bayrağı ve Valilik binası üzerinde oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Samsun'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde oluşturduğu dev sürü, Türk bayrağı ve valilik binası üzerinde sergilediği hareketlerle vatandaşların ilgisini çekti. Şehir semalarında süzülen kuşların bayrak ve Valilik binasıyla aynı kareye yansıyan görüntüleri, ortaya dikkat çekici manzaralar çıkardı.

Samsun semalarında toplu halde hareket eden binlerce sığırcık, zaman zaman yön değiştirerek gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Dalgalanan Türk bayrağı ve Samsun Valiliği binasının üzerinde uçan kuş sürüsü, görsel açıdan etkileyici görüntülere sahne oldu. Sığırcıkların bir arada ve uyum içerisinde gerçekleştirdiği hareketler, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Gökyüzündeki hareketliliği ilgiyle takip eden vatandaşlar, kuşların Türk bayrağı ve valilik binası üzerinde oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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