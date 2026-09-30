Haberler

Samsun Atakum'da beyaz kedi, mavi ve kehribar gözleriyle ilgi odağı oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Atakum'da beyaz kedi, mavi ve kehribar gözleriyle ilgi odağı oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Atakum'da kütüphane çevresinde yaşayan beyaz kedi, biri mavi diğeri kehribar gözleriyle dikkat çekiyor. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından beslenen kedi, dost tavırlarıyla mahallelinin sevgisini kazanıp fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde sokaklarda yaşamını sürdüren beyaz bir kedi, benzersiz güzelliği ve sevimliliğiyle görenlerin içini ısıtıyor.

Özellikle Türkiş mevkisinde bulunan kütüphane binasının çevresinde sık sık görülen kedi, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Bembeyaz kürkü ve biri mavi, diğeri kehribar renkteki gözleriyle Van kedisi genlerini aratmayan sevimli kedi, dost canlısı tavırlarıyla da mahallelinin sevgisini kazanmış durumda.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar ve esnaf tarafından beslenen miniğin, kütüphane çevresindeki duruşu adeta binanın maskotu haline geldiğini gösteriyor. Atakum sokaklarına renk katan bu özel kedi, fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odayı oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kudüs'te kutsal manastırda büyük skandal: Duvarına idrarını yaparken suçüstü yakalandı

3 dinin kutsal şehrinde skandal: Kutsal mekanda suçüstü yakalandı!
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Trump, resmi evraklarda 'süper zeka' ifadesini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı

Trump, yapay zekanın adını resmen değiştirdi! Artık bu isimle anılacak
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Elon Musk'ın ağzından 'yapay zeka' kaçtı! Trump anında düzeltti

Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi