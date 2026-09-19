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Samandağ'da yerleşim yerinde görülen yılan zarar verilmeden doğaya bırakıldı

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Samandağ'da yerleşim yerinde görülen yılan zarar verilmeden doğaya bırakıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Ataköy Mahallesi'nde yerleşim alanında görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan yerleşim alanından uzaklaştırılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da yerleşim yeri içerisinde görülen yılan, ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Samandağ ilçesi Ataköy Mahallesi'nde yerleşim alanında yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Çalışma sırasında yılanın bulunduğu yer tespit edildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yılan, herhangi bir zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra yerleşim alanından uzaklaştırılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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