Hatay'da kameraya takılan dev balina büyük heyecan yarattı

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında gezi teknesindeki vatandaşlar, Akdeniz'de balina ile karşılaştı. Deniz yüzeyine çıkan dev canlıyı fark eden vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AKDENİZ'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Olay, Samandağ ilçesi açıklarında gezi yapan bir teknede yaşandı. Akdeniz'in açık sularında ilerleyen vatandaşlar, deniz yüzeyinde büyük bir canlının hareket ettiğini fark etti. Yakından izleyen vatandaşlar, canlının balina olduğunu anlayınca büyük heyecan yaşadı.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİLER

Balinanın zaman zaman su yüzeyine çıkarak yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde teknedeki vatandaşların şaşkınlık ve heyecan dolu tepkileri de yer aldı. Bir süre bölgede görülen balina, daha sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

VATANDAŞLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Nadir rastlanan görüntü, teknedekilere unutulmaz anlar yaşatırken, balinanın Akdeniz'deki görüntüsü kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı