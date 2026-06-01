Hatay'da kameraya takılan dev balina büyük heyecan yarattı
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında gezi teknesindeki vatandaşlar, Akdeniz'de yüzen bir balina ile karşılaştı. Deniz yüzeyine çıkarak ilerleyen dev canlıyı fark eden vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra açık denize doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.
AKDENİZ'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA
Olay, Samandağ ilçesi açıklarında gezi yapan bir teknede yaşandı. Akdeniz'in açık sularında ilerleyen vatandaşlar, deniz yüzeyinde büyük bir canlının hareket ettiğini fark etti. Yakından izleyen vatandaşlar, canlının balina olduğunu anlayınca büyük heyecan yaşadı.
O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİLER
Balinanın zaman zaman su yüzeyine çıkarak yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde teknedeki vatandaşların şaşkınlık ve heyecan dolu tepkileri de yer aldı. Bir süre bölgede görülen balina, daha sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
VATANDAŞLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI
Nadir rastlanan görüntü, teknedekilere unutulmaz anlar yaşatırken, balinanın Akdeniz'deki görüntüsü kısa sürede ilgi gördü.