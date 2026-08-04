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Salıpazarı Barajı'nda Çalışmalar Sürüyor: 13 Bin 950 Dekar Arazi Sulanacak

Salıpazarı Barajı'nda Çalışmalar Sürüyor: 13 Bin 950 Dekar Arazi Sulanacak
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Samsun Salıpazarı Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Samsun Salıpazarı Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında 26,12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak baraj ile 13 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanması ve Çarşamba, Terme ile Salıpazarı ilçeleri ve çevre yerleşimlerin içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, barajın temelden yüksekliğinin 76,02 metre olması planlanıyor. Samsun Terme Salıpazarı İkmal İşi kapsamında toplam 394 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında 350 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) ve 44 bin metreküp konvansiyonel beton dökümü yapılacak.

İnşaat faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 19 bin metreküp SSB beton dökümü tamamlanırken, projede çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Salıpazarı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlanması, su arz güvenliğinin artırılması ve yerleşimlerin içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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