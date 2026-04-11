Salihli'de yangın riskine karşı yasak kararı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 01 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklandı. Yetkililer, yasağa uyulmaması durumunda yasal işlemler uygulanacağını belirtti.

Manisa'nın Salihli İlçe Kaymakamlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla önemli bir karar aldı. Yapılan duyuruya göre, 01 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

Alınan kararın özellikle ormanlık alanların çevresinde meydana gelebilecek yangın riskini en aza indirmeyi hedeflediği belirtildi. Bağ ve bahçe temizliği sırasında ortaya çıkan ot, dal ve benzeri bitki atıklarının yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Yetkililer, yasağa uymayan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı. Denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Salihli Kaymakamlığı, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için tüm vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle uymasını istedi. Yapılan açıklamada, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
