Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar güzelliği
Sakarya'nın Geyve ilçesinin yüksek kesimlerinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlandı. Yeşilliğin üzerine açan beyaz ve pembe çiçekler görsel şölen oluştururken, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar yaza olan özlemlerini ve doğanın sunduğu güzellikleri dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Geyve'nin yüksek rakımlı mahalle ve yaylalarında ağaçlar çiçek açtı. Baharın müjdeleyicisi olan manzara, bölge sakinleri arasında sevinçle karşılandı. Meyve ağaçlarının çiçeklerle donandığı bölgede vatandaşlar, bir yandan bahçe işlerine başlarken bir yandan da doğanın uyanışını kutluyor.

"Ölmeyenlerin yazı geldi"

Baharın gelişini sevinçle karşıladığını belirten Zeynep Kazın, "Bahar geldi, her taraf bembeyaz çiçek oldu. Baharın gelişine seviniyoruz. İnşallah don olmaz ve meyveleri yakmaz. Geçen sene hiç güzel meyve yiyemedik. Fındık da güzel olmadı" dedi.

Hava Kazın ise doğanın güzelliğinin insana huzur verdiğini ifade ederek, "Güzel oldu, yaz geldi ve çiçekler açtı, çevremiz güzelleşti. Bahar ayları içimize sevinç getiriyor" diye konuştu.

Patates dikme mesaisi başladı

Baharın gelişiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin başladığını söyleyen Mücait Ak ise "Bahar, çiçeklerin açmasıyla beraber bize müjdeli haberler veriyor. Kuşların ötmesi ve yeşillikler bize doğal bir güzellik sağlıyor. Bahçe işiyle uğraşıyoruz. Bu zamanlar bizim patates dikme zamanımız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

