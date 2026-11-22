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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken, yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesi'nde gün içerisinde sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran dolu nedeniyle mahallede zemin ve ekili alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Dolu yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ilçede güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı ise güzel manzaralar ortaya çıkardı. Dolu yağışı ve gökkuşağı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı