Sakarya Kaynarca'da dolu ekili alanları beyaza bürüdü, ardından gökkuşağı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesi'nde sağanakla birlikte etkili olan dolu, zemin ve ekili alanları beyaz örtüyle kapladı. Dolu bitince güneş açtı, gökkuşağı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken, yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynarca ilçesine bağlı Sabırlı Mahallesi'nde gün içerisinde sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran dolu nedeniyle mahallede zemin ve ekili alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Dolu yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ilçede güneş yeniden yüzünü gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı ise güzel manzaralar ortaya çıkardı. Dolu yağışı ve gökkuşağı, vatandaş kamerasına yansıdı.