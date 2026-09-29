Haberler

Sakarya Kaynarca'da çiftçi, su baskınında boruda mahsur kalan iki salyangozu kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Kaynarca'da çiftçi, su baskınında boruda mahsur kalan iki salyangozu kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Kaynarca'da sağanak sonrası su baskınında çiftçinin eski buzdolabından yaptığı suluklar sele kapıldı. Çiftçi, boruda mahsur kalan iki salyangozu kurtardı; suluklarını kaptırmasına rağmen bu kurtarma taşkının ilginç görüntülerinden biri oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınında, büyükbaş hayvanları için eski buzdolabından yaptığı sulukları sele kapılan çiftçi, borunun üzerinde mahsur kalan iki salyangozu kurtardı.

Kaynarca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına sebep oldu. Yağışın ardından oluşan taşkında çiftçinin büyükbaş hayvanları için eski bir buzdolabından yaptığı suluklar sel sularına kapıldı. Suyun yükselmesiyle birlikte bölgede bulunan bir borunun üzerinde iki salyangozun mahsur kaldığını fark eden çiftçi, salyangozları bulundukları yerden alarak güvenli bir noktaya taşıdı. Çiftçinin kendi imkanlarıyla yaptığı sulukları sel sularına kaptırmasına rağmen iki salyangozun hayatını kurtarması, yaşanan taşkının ilginç görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

Sonbaharda bir ilimize kış geldi! Zirve beyaza büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Kıvanç Tatlıtuğ Boğaz'da balık tutarken görüntülendi

Ünlü oyuncuyu Boğaz'da görenler telefonuna sarıldı
Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı

Mal varlığıyla belediye bütçesini 4'e katlayan müdür
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Hadise Milano Moda Haftası'nda cesur tarzıyla dikkat çekti

Hadise Milano'da baş döndürdü!