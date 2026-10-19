Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Karasu'da longoz taştı, Denizköy ve İhsaniye sular altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Karasu'da longoz ve kanalların taşmasıyla Denizköy ile İhsaniye mahalleleri sular altında kaldı. Karasu-Kaynarca bağlantı yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatılırken, bazı vatandaşlar ulaşımı sandallarla sağlıyor; Kaynarca'ya alternatif yollardan ulaşılıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında longozun ve kanalların taşması sonucu Denizköy ve İhsaniye mahalleleri sular altında kaldı. Yolların suyla kaplandığı bölgede bazı vatandaşlar ulaşımı sandallar ile sağlarken, Karasu-Kaynarca bağlantı yolu da jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Sakarya genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizköy Mahallesi'nde bulunan longozun şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu mahallenin bir kısmı sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mahalle ikiye bölünürken, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında grup bağlantı yolu olarak kullanılan güzergah tamamen trafiğe kapandı. Bölgedeki kanalın tıkanması üzerine yayılan taşkın suları, komşu İhsaniye Mahallesi'ne kadar ulaştı. İhsaniye'de çok sayıda evin bahçesi ile ana yollar da sular altında kaldı. Yer yer yol üzerinde su birikintilerinin oluştuğu ve mahalle içlerindeki ulaşımın aksadığı bölgelerde bazı vatandaşlar geçişlerini sandallar ile sağlarken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kaynarca ve çevre mahallelere ulaşım, jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif yollardan sağlanıyor.

"Bizde azalıyor, İhsaniye Mahallesi'ne akıyor"

Denizköy Mahalle Muhtarı azası Tuncay Genç, suyun yer yer 70 santimetre ile 1 metre arasında olduğunu belirterek, "Bu durum her sene yağışlarda olan bir şey. Yolumuz her sene aşırı yağışlardan dolayı kapanıyor. Her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlçeyle olan bağlantı yolumuz burası. Şu an ilçe ile bağlantımız kesilmiş durumda. Farklı bir güzergahtan ilçeye ulaşım sağlıyoruz. Su seviyesi, 70 santimetre ve 1 metre arasında değişiyor. Ancak dün bu su seviyesi daha fazlaydı. Bugün su seviyesi 10-15 santimetre kadar düşmüş. Şu an İhsaniye Mahallesi'ne doğru akıyor su. Bizde azalıyor, İhsaniye Mahallesi'nde çoğalıyor. Bu sorunu 3-4 günden beri yaşıyoruz. Perşembe akşamından beri bu sıkıntı var. Yolun düşük olması ve kanalların açık olmamasından kaynaklı bu sorunu yaşıyoruz. İki köy arasında bağlantı yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi
SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?

SPK Başkanı arkasında bu soruları bırakıp gitti
İstanbul barajlarında son 10 yılın Ekim rekoru! Doluluk 5 günde yüzde 38'den 53,54'e çıktı

Barajlarda 10 yılın rekoru kırıldı! Biri 5 günde ikiye katlandı