Sakarya Hendek'te kar yağışı etkili oldu, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece etkili olan kar yağışı, 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nı tamamen beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji uyarılarının ardından kuvvetli yağışın etkisinden çıkan kentte sabah saatlerinde karla kaplı yaylada güzel manzaralar oluştu.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya kuvvetli yağışın etkisinden çıkıp soğuk havaya büründü. Dün gece saatlerinde Hendek ilçesinin ilçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yaylada güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı