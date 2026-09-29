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Sakarya Geyve'de Karaçay Deresi'nin hızlı suları yolun bir bölümünü çökertti

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Sakarya Geyve'de Karaçay Deresi'nin hızlı suları yolun bir bölümünü çökertti
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Sakarya Geyve'de sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak, Karaçay Deresi'nin debisini yükseltti. Taşma noktasına gelen derenin hızlı suları yolun bir bölümünü çökertti; sürücüler zor anlar yaşadı, ekipler çalışma başlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası taşma noktasına gelen Karaçay Deresi'nin hızlı akan suları, yolun bir bölümünü çökertti.

Kentte etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışın etkisiyle Geyve ilçesindeki Karaçay Deresi'nin debisi yükseldi. Taşma noktasına gelen dere sularının hızlı akması yolun çökmesine sebep oldu. Bölgede ulaşım sağlayan sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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