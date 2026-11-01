Sakarya'da Sapanca Gölü'ndeki sis manzarası havadan görüntülendi

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Sakarya'da gece saatlerinden beri etkisini gösteren sis, Sapanca Gölü ile birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sis ile birleşen Sapanca Gölü havadan görüntülendi.

Sakarya'da gece saatlerinden beri etkisini gösteren sis bulutu, kentin çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı. Şehrin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen sis, Sakarya'nın simgelerinden olan Sapanca Gölü ile bütünleşince, göl gökyüzüyle birleşmiş görüntüsü ortaya çıktı. Farklı noktalardan kaydedilen görüntülerde sis bulutunun etkisi, pazar gününü göl kenarında geçirmek isteyen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Göl sis ile birleşince oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı