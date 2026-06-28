Sakarya'da nehir ve göletlerdeki kaçak ağlar tek tek toplanıyor

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gölet ve nehirlerde gerçekleştirdikleri kaçak avcılık denetimlerinde su kaynaklarına yasa dışı olarak bırakılan çok sayıda misina ağını topladı. Ağlara takılan canlı balıklar ise ekipler tarafından kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Sakarya'da iç su kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol ekipleri, nehir ve göletlerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak avcılar tarafından suya bırakılan ve su ekosistemine zarar veren çok sayıda misina ağı tespit edilerek sudan çıkarıldı. El koyulan ağların temizlenmesi esnasında, gözeneklere takılan çok sayıda canlı balık fark edildi. Ekipler tarafından titizlikle ağlardan kurtarılan balıklar, yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Konuya ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri üretiminin ancak doğal yaşamın ve su ekosisteminin korunmasıyla mümkün olduğu vurgulandı. Su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması gayesiyle denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı