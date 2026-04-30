Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve caddelere akın etti

Sakarya'da günlerdir etkisini gösteren soğuk hava, dün itibariyle yerini güneşe bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokak, park ve bahçelere akın ederek güzel havanın keyfini çıkarttı.

Sakarya'da güneşin yüzünü göstermesiyle beraber vatandaşlar dışarıya çıkarak cadde ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezinde bazı vatandaşlar parklarda oturup sohbet ederken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Çarşı bölgesinde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek alışverişlerini tamamladı.

"Yazın gelmesi güzel"

Havanın ısınmasını fırsat bildiklerini belirten Yasin Açıkdeniz, "Vaktimiz vardı, ufak tefek alışverişlerimizi yapacağız. Havaların şu an iyi olması sevindirici, inşallah böyle devam eder. Yazın gelmesi güzel. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmak gerçekten keyifli oluyor" dedi.

"Kendimi ödüllendirdim"

Güzel havaya rağmen tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Zeynep Çatalbaş ise "Havanın güzel olduğunu görünce dışarı çıkma kararı aldım ama salgın ve grip nedeniyle bu havaya pek aldanmamak lazım. Şu an hava gayet güzel ama yağmur bekliyoruz. İnşallah bir an önce yaz gelir de pikniklere gideriz. İşlerimi halletmek için çarşıya çıkmıştım. Tek başıma çıkarak biraz kafa dinlemek istedim, küçük bir kaçamak yaptım. Kendimi ödüllendirdim. Hava da güzel olunca arada sırada böyle yapmak lazım" şeklinde konuştu. - SAKARYA

