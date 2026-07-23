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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girişler yasaklandı

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı. Can güvenliği için ekipler denetimleri artırdı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı.

Sakarya çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi üzerine sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Sabah saatlerinde Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından peş peşe yasak kararları duyuruldu. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla sahillerde önlemler arttırıldı. Bölgede görev yapan sahil güvenlik, cankurtaran ve zabıta ekipleri sahil şeridindeki denetimlerini artırarak vatandaşları sudan çıkardı ve denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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