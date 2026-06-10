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Haziran ayı olmasına rağmen Sahara Geçidi'nin eteklerinde kar hâlâ duruyor

Haziran ayı olmasına rağmen Sahara Geçidi'nin eteklerinde kar hâlâ duruyor
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Ardahan ile Artvin arasındaki Sahara Geçidi'nde kış şartları uzun sürdü; haziran ayında bile kar örtüsü tamamen erimedi.

Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan ve yaklaşık 2.540 metre rakıma sahip olan Sahara Geçidi'nde bu yıl kış şartları uzun sürdü.

Haziran ayında yaz mevsimi yaşanırken, Sahara Geçidi'nin eteklerinde kıştan kalan kar manzaraları dikkat çekiyor. Yüksek rakımı ve sert iklimiyle bilinen geçitte, mayıs ayında etkili olan kar yağışlarının ardından kar örtüsü tamamen erimedi.

Necdet Bilgin, "Kentte havalar sıcak gitse de yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Havalar düzeldi ama gördüğünüz gibi yüksek kerimlerde kar manzarasını görmek mümkün" dedi.

Özellikle gölgede kalan yamaçlarda beyaz örtü varlığını sürdürürken, ortaya çıkan görüntüler bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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