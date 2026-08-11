Şavşat'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, yağışın etkisini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede etkili olan sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla kaplandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazı noktalarda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, vatandaşlar yağışın etkisini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı