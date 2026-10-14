Sağanak Sarıyer Ayazağa'da yolu göle çevirdi, mahsur kalanlar halatla kurtarıldı

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İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma ve araçların suda sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Araçlar da yaşanan selde sürüklendi. Vatandaşların halatla kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı