Romanya nükleer santralini Tuna'daki kuraklık nedeniyle kapattı

Romanya'da devlete ait nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica, Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki tek faal reaktörün kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılması sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Romanya, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesinin ardından ülkedeki tek nükleer santral olan Cernavoda Nükleer Santrali'nin faal durumdaki reaktörünü devre dışı bırakmaya başladı. Devlete ait nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica, rekor seviyedeki düşük su seviyesi nedeniyle 706 megavat kapasiteli reaktörün şebekeden bağlantısının kontrollü bir şekilde kesilmesi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Romanya Enerji Bakanlığı, enerji arzındaki açığın kapatılması amacıyla 330 megavat kapasiteli linyit yakıtlı bir termik santralin devreye alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, mevcut rezervuar seviyelerine bağlı olarak hidroelektrik üretiminin ve rüzgar enerjisi üretiminin artırıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, hava sıcaklıklarında son günlerde yaşanan düşüş nedeniyle akşam saatlerinde elektrik talebinin de gerilemesinin beklendiğini kaydetti. Açıklamada, Romanya ulusal elektrik şebekesinin yaklaşık 4 bin megavatlık sınır ötesi iletim kapasitesine sahip olduğu ve oluşabilecek açığın elektrik ithalatıyla karşılanabileceği belirtildi.

Bakanlık, Avrupa'daki enerji operatörlerinin bölgedeki kriz şartlarından haberdar olduğunu ve hava şartlarından etkilenen şebekelerin enerji arz güvenliğini korumak amacıyla koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Bir reaktör temmuz ayı sonunda devre dışı bırakıldı

Romanya, Tuna Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle Cernavoda Nükleer Santrali'ne daha önce bir kez daha müdahale etti. Nehirdeki su seviyesi nedeniyle temmuz ayı sonunda santraldeki bir diğer 706 megavatlık reaktör daha devre dışı bırakıldı.

Cernavoda Nükleer Santrali'nde iki adet 706 megavatlık reaktör bulunuyor. Bu reaktörlerin Romanya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı değerlendiriliyor.

Ağustos ayı için enerji acil durumu ilan edildi

Romanya hükümeti, enerji arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz hafta ağustos ayı boyunca ülke genelinde enerji acil durumu ilan etti. Bükreş yönetimi, hane halkları ile şirketlere özellikle akşam saatlerindeki yoğun tüketimi gönüllü olarak azaltmaları çağrısında bulundu.

Romanya hükümeti, geçtiğimiz hafta Tuna Nehri'nden gelen soğutma suyunu Cernavoda'ya yönlendirmek ve nükleer tesisteki reaktörlerin kapatılmasını engellemek için nehirde kontrollü kaya patlatma işlemi gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı