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Rize ve Artvin'de sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli geçmesi tahmin ediliyor

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Meteorolojiye göre ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz ile bazı iç ve batı kesimlerde sağanak bekleniyor. Rize'nin doğu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yağış yerel kuvvetli olacak; sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülecek.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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